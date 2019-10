POL-HST: Kriminalpolizei klärt Serie von Kraftstoffdiebstahl auf

Stralsund/Grimmen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, dem

17.10.2019, wurde ein 26-jähriger Mann vorläufig festgenommen, der im

dringenden Tatverdacht steht, in mindestens dreizehn Fällen

Kraftstoff aus abgestellten Fahrzeugen entwendet zu haben. Bei den

Diebstählen, überwiegend im besonders schweren Fall, die im Zeitraum

von Mitte September bis zum 17.10.2019 im Bereich Stralsund und

Grimmener Umland (Reinberg, Bartmannshagen, Wittenhagen) stattfanden,

verursachte der aus Stralsund stammende Tatverdächtige einen

Gesamtsachschaden von derzeit rund 5.000 Euro.



So wurde der bereits mehrfach polizeibekannte 26-Jährige in der

Donnerstagnacht kurz vor 03:00 Uhr auf frischer Tat gestellt, wie er

augenscheinlich eine Diebstahlshandlung an einem abgestellten Pkw VW

im Bereich der Stralsunder Bahnhofstraße vorbereitete. Die

Stralsunder Beamten, die den Tatverdächtigen im Rahmen einer

Streifenfahrt feststellten, nahmen den Mann vorläufig fest und

stellten umfangreiche Tatmittel (wie Wagenheber, Akkuschrauber,

Trichter, weiteres Werkzeug) und andere Beweismittel sicher.



Während der Festnahme kam es durch den 26-Jährigen zu

Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten, infolgedessen

der Tatverdächtige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert

werden musste, um eine Flucht des 26-Jährigen zu unterbinden. Dabei

wurde ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt.



Im Zuge von weiteren Ermittlungsarbeiten durch das

Kriminalkommissariat Stralsund sowie der

Kriminalkommissariat-Außenstelle Grimmen, mit Unterstützung der

Polizei(haupt)reviere Stralsund und Grimmen, konnten dem 26-Jährigen

bislang zwölf weitere Fälle zugeordnet werden, in denen er dringend

tatverdächtigt ist, Kraftstoff aus Fahrzeugtanks jeweils zwischen 20

und 60 Litern entwendet zu haben.



Auf Antrag der Stralsunder Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige

in den frühen Nachmittagsstunden des 18.10.2019 einem Richter des

Amtsgerichtes Stralsund vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der

Staatsanwaltschaft und entschied, dass der Tatverdächtige in

vorläufige Untersuchungshaft zu nehmen ist. Daher wird der 26-Jährige

noch heute an die Justizvollzugsanstalt Stralsund überstellt.









