POL-ANK: Rutschiges Laub führt zu Verkehrsunfall

Belling (ots) - Heute Vormittag (18. Oktober 2019) gegen 9.30 Uhr

kam es auf der B 109 in Belling zu einem Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Bei einem leichten Bremsmanöver kam der

57-jährige Fahrer eines VW Touareg ins Rutschen und stieß seitlich

gegen das vor ihm fahrende Auto - einem VW Fox. Danach kollidierte er

zudem mit einem LKW, welcher vor dem VW Fox fuhr. Das Auto drehte

sich und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Ein Glück wurde bei

diesem Unfall niemand verletzt, es entstand jedoch ein Schaden von

etwa 20.000 Euro.



Gerade in der dunklen Jahreszeit lauern viele Gefahren im

Straßenverkehr. Heruntergefallenes Laub kann die Fahrbahn rutschig

machen. Achten Sie auf die Bereifung Ihres Fahrzeugs. Eine falsche

Bereifung kann den Bremsweg um ein Vielfaches verlängern. Halten Sie

ausreichend Sicherheitsabstand. Achten Sie darauf, dass die

Beleuchtungseinrichtung Ihres Fahrzeugs funktioniert und richtig

eingestellt ist. Nicht zuletzt ist eine an der Witterung angepasste

Geschwindigkeit zu dieser Jahreszeit besonders zu beachten.









