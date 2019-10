POL-NB: Besonderer Ermittlungserfolg im Drogenmilieu

Neubrandenburg (ots) -



Rund 4,5 Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Haschisch, 57 noch übrig

gebliebene Pflanzen und mehr als 200 Ecstasy-Pillen: Gestern haben

die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg nach

mehr als einem halben Jahr Ermittlungsarbeit einen besonderen Erfolg

erzielt. In Neubrandenburg haben insgesamt 40 Beamte fünf Wohnungen

durchsucht und dabei neben den erwähnten Drogen auch mehrere

zehntausend Euro Bargeld beschlagnahmt sowie drei Tatverdächtige

(zwei im Alter von 32, einer im Alter von 21 Jahren) festgenommen.



Den gesamten Donnerstag waren die Kräfte in den Stadtteilen

´Ihlenfelder Vorstadt´, ´Katharinenviertel´, ´Vogelviertel´ und

´Reitbahnviertel´ im Einsatz. Dabei wurden auch etliche bereits

abgeerntete Töpfe der Großplantagen sichergestellt. Nach derzeitigen

Kenntnissen wurden zwei der fünf durchsuchten Wohnungen

ausschließlich zum Drogenanbau genutzt.



Während der Durchsuchungsmaßnahmen zeigte einer der beiden

32-jährigen Tatverdächtigen körperliches Unwohlbefinden, weswegen er

ins Klinikum eingeliefert wurde und dort zunächst bis zum Abend mit

Polizeibewachung verblieb. Nach der ärztlichen Bescheinigung seiner

Gewahrsamstauglichkeit wurde er in eine Haftanstalt überführt. Auch

die beiden anderen Tatverdächtigen befinden sich aktuell in

Gewahrsam. Alle drei werden noch heute dem zuständigen Haftrichter

vorgeführt.



Im Zuge der Maßnahmen wurde ein Ermittler leicht verletzt Gegen

die drei Männer aus Neubrandenburg wird unter anderem wegen

gewerbsmäßigem Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge ermittelt.









