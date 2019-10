POL-GÜ: Vermisster 14-Jähriger aus Dahmen

Teterow (ots) -



Seit dem 17.10.2019 ist der Jugendliche Carsten Erben aus einer

Einrichtung in Dahmen abgängig. Es besteht der Verdacht, dass sich

der Jugendliche im Raum Rostock aufhalten könnte. Hinweise zu seinem

Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.



Personenbeschreibung:



- normale Figur; 160 cm

- scheinbares Alter 13

- blond-rote, kurze Haare



Bekleidung:



- unbekannt









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell