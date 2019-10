POL-GÜ: Reifen an fünf PKW zerstochen

Güstrow (ots) - In der Nacht zum 18.10.2019 wurden in der

Ortschaft Prüzen die Reifen an fünf Fahrzeugen beschädigt. Als der

Geschädigte gegen 06:00 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit wollte, war

sein Reifen platt. Er stellte dann auch fest, dass im Umfeld noch

vier weitere PKWs stehen, deren Reifen kaputt sind. Der Sachschaden

beträgt 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen

können, melden sich bitte beim Polizeihauptrevier in Güstrow, Telefon

03843 2660.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell