POL-GÜ: Werkstattaufbruch - Akkuschrauber und Kettensäge entwendet

Kühlungsborn (ots) - In der Ostseeallee in Kühlungsborn wurde in

der Nacht zum Freitag ein als Werkstatt genutzter Holzschuppen

aufgebrochen. Einem ersten Überblick nach sind Arbeitsmaterialien und

technische Geräte, wie Akkuschrauber und Kettensäge, weg. Der

Stehlschaden wird mit 3.000 Euro angegeben.









