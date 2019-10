POL-SN: Einbruchversuch in Tankstelle

Schwerin (ots) - In den frühen Morgenstunden des 18.10.2019 hatte

ein 28jähriger Tatverdächtiger versucht, sich mittels eines

Baseballschlägers Zutritt zum Verkaufsraum einer Tankstelle im

Schweriner Stadtteil Krebsförden zu verschaffen. Als dies nicht

gelang entfernte er sich vom Tankstellengelände. Durch den Hinweis

einer aufmerksamen Zeugin konnte der Tatverdächtige durch Beamte des

Polizeihauptreviers im Nahbereich angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. An der Eingangstür zum Verkaufsraum der

Tankstelle entstand ein Sachschaden. Das Kriminalkommissariat

Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.









