POL-GÜ: Radfahrer missachtet rote Ampel und verursacht dadurch einen Verkehrsunfall

Rostock (ots) - In der Hamburger Straße in Rostock kam es gestern

gegen 09:30 zu einem Verkehrsunfall. Der 55jährige Fahrradfahrer

hatte an der Ampel rot, fuhr aber dennoch. Die 34jährige Fahrerin

eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit ihm

zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



