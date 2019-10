POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in Hagenow

Hagenow (ots) - Nach einem Körperverletzungsdelikt am

Donnerstagvormittag in Hagenow, bei dem eine 31-jährige Frau von

einem noch unbekannten Mann in einem Lebensmittelgeschäft geschlagen

worden sein soll, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Ersten

Erkenntnissen zufolge soll ein lebensälterer Mann die Frau in und vor

dem Einkaufsmarkt im Kießender Ring geschubst und geschlagen haben.

Dabei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie

wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie bekannt

wurde, soll es zuvor zwischen den beiden Beteiligten zu einem Streit

gekommen sein. Nach dem Vorfall, der sich gegen 09:15 Uhr ereignete,

sei der Angreifer mit einem PKW davon gefahren. Die Polizei in

Hagenow (Tel. 03883/ 6310) geht zwar bereits konkreten Hinweisen zum

Tatverdächtigen nach, bittet mögliche Zeugen des Vorfalls jedoch um

Hinweise zum Tatgeschehen.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell