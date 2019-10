POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus dem Bereich Gadebusch

Gadebusch (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem

70-jährigen Hubertus Priehn.Dieser wurde letztmalig am 11.10.19 in

der Nähe seiner Wohnanschrift im Bereich Gadebusch gesehen.



Herr Priehn ist ca. 1,85m groß und von kräftiger Statur. Er ist

vermutlich mit einem schwarzen PKW Ford Focus C-Max in unbekannte

Richtung unterwegs. Herr Priehn benötigt dringend Medikamente und hat

möglicherweise eine Kopfverletzung.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer

03886/7220 entgegen.



Im Auftrag

Polizeikommissar Erik Ahrens

KDD Wismar









