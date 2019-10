POL-HST: PKW überschlägt sich auf der B 96 kurz vor der Auffahrt auf die A 20

Grimmen (ots) -



Am heutigen Donnerstag, den 17.10.2019, ereignete sich gegen 09:30

Uhr auf der B 96 ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW sich überschlug.



Eine 31-Jährige aus dem Erzgebirge befuhr mit ihrem PKW VW die B

96 aus Stralsund kommend. Unmittelbar vor der Auffahrt auf die A 20

kam die Frau mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der

Fahrerseite neben der Fahrbahn zum Liegen. Die 31-jährige

Fahrzeugführerin und ihre 2-jährige Tochter wurden an der

Unfallstelle durch Rettungskräfte betreut, blieben jedoch unverletzt.



Der PKW VW musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen durch

einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.









