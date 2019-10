POL-HWI: Auffahrunfall - unzureichender Sicherheitsabstand und Verdacht auf Drogenkonsum

Wismar (ots) - Am 16. Oktober, 15:35 Uhr, ereignete sich in der

Lübschen Straße in Wismar ein Auffahrunfall an dem vier Autos

beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren die Fahrzeuge

stadteinwärts, als ein Pkw verkehrsbedingt hielt, um links in die

Straße Am Lembkenhof abzubiegen. Ein 24-jähriger Mercedesfahrer

bemerkte dieses offensichtlich zu spät, fuhr auf und schob die

Fahrzeuge zusammen. An den vier betroffenen Pkw entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Im Verlauf der

Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf einen

vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 24-Jährigen. Die Polizisten

ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten seinen Führerschein

sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs ein.









