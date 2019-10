POL-ANK: Verkehrseinschränkungen am Samstag in Greifswald und Ferdinandshof

Greifswald / Ferdinandshof (ots) - In Ferdinandshof findet am

Samstag, dem 19. Oktober 2019, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr eine

Versammlung unter dem Motto ´Jetzt handeln! Moore speichern CO2 -

Keine Windkraft in der Wiese´ statt. Zu diesem Zweck wird es im

Kreuzungsbereich Bundesstraße 109 / Anklamer Straße eine 15-minütige

zugelassene Sitzblockade geben. Daher ist insbesondere zwischen 10.30

und 10.45 Uhr in diesem Bereich mit Verkehrseinschränkungen zu

rechnen. Insgesamt werden etwa 30-50 Personen an dieser Versammlung

teilnehmen.



Auch in Greifswald wird es am kommenden Samstag zu

Verkehrseinschränkungen kommen. Von 13.00 bis 15.00 Uhr findet der

Aufzug ´Mehr Geld für Bildung´ statt. Daher kann es zwischen 13.00

und 13.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Hanserings

kommen.



Die Polizei bittet um Verständnis für Verkehrseinschränkungen, die

auftreten können.









Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell