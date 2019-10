POL-GÜ: schwer verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) - Ein Unfall gab es heute, gegen 11:30 Uhr, in

Bad Doberan, auf der B105 in der Rostocker Straße, Höhe Lidl.

Beteiligt waren eine 69jährige Fußgängerin und ein 70jähriger

Autofahrer. Das Auto fuhr in Richtung Rostock, als der Fahrer die

Frau, die die Fahrbahn überquerte wahrgenommen hat. Jedoch konnte ein

Bremsen ein Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fußgängerin prallte in

den Frontbereich des Citroen und war zunächst nicht ansprechbar. Nach

der Behandlung durch einen Notarzt wurde sie ins Krankenhaus Rostock

eingeliefert. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen, der

Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu

Verkehrseinschränkungen. Der Sachschaden ist mit 5.000 Euro

angegeben. Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls wird ermittelt.









