POL-SN: Ausgesetzte Katzen verursachen Polizeieinsatz

Schwerin (ots) - Am 16.10.2019 kurz vor acht Uhr erhielt die

Polizei über den Notruf die Information, dass sich auf dem Hinterhof

eines Mehrfamilienhauses eine schwarze Tasche bewegt. Dieser doch

ungewöhnlichen Meldung gingen die Polizeibeamten in Schwerin nach. In

dem Gebüsch stellten die Beamten eine Tasche, die für den Transport

von Tieren vorgesehen ist, fest, sahen hinein und entdeckten zwei

Katzenbabys. Die beiden durch Nässe frierenden Tiere wurden einem

Mitarbeiter des Tierheims übergeben, die weitere Versorgung ist somit

gesichert. In diesem Zusammenhang wurde eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetzt gefertigt.









