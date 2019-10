POL-NB: Diebstahl von drei Baustellenleuchten - Zwei Tatverdächtige gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 16.10.2019 gegen 23:00 Uhr meldete ein

aufmerksamer Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg, dass gegenwärtig zwei männliche Personen in der

Wilhelm-Külz-Straße in Neubrandenburg offenbar Baustellenleuchten von

einer eingerichteten Baustelle entwenden.



Den eingesetzten Beamten bestätigte sich der Diebstahl. An einem

Bauzaun waren drei Baustellenleuchten abgerochen und entwendet

worden. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten zwei männliche

Personen, auf die die Personenbeschreibung zutraf, in Tatortnähe

gestellt und auch das Diebesgut sichergestellt werden.



Bei den beiden Männern handelt es sich um zwei Brüder im Alter von

35 und 27 Jahren, die beide stark alkoholisiert waren. Nach erfolgter

rechtlicher Belehrung wurden beide Beschuldigte aus den polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet.









