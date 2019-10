POL-HST: Einladung zur Veranstaltung ´Tag des Einbruchschutzes´ am 23.10.2019

Gingst (ots) -



Im Rahmen des Projektes ´bauraum MV´ lädt der Verein

Nachhaltigkeitszentrum e.V Sie recht herzlich zu einer

Informationsveranstaltung ein. In diesem Zusammenhang bietet die

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle (KBS) Stralsund dort die

Möglichkeiten, sich über einen effektiven Einbruchschutz von Gebäuden

zu informieren.



Am Mittwoch, den 23.10.2019, um 16:00 Uhr, startet die

Veranstaltung in 18569 Gingst, Kluiser Dreieck 1, in der

Kriminalhauptkommissar Block über verschiedenste neue Techniken und

Mechanismen anschaulich berichtet, wie bspw. Fenster und Türen

bestmöglich gesichert werden können. Anhand praktischer Beispiele im

Fahrzeug der KBS erleben Interessierte und (zukünftige)

Hauseigentümer an diesem Nachmittag den Einbruchschutz zum Anfassen.



Alle Interessierten - ob Mieter, Vermieter, (zukünftige)

Hauseigentümer oder Gewerbetreibende - können den Veranstaltungsort

´bauraum MV´ auf der Strecke Bergen - Schaprode - Gingst in der Mitte

der Insel Rügen erreichen. Besucher, die den Wunsch haben, eine

Immobilie zu erwerben bzw. künftige Bauherren sollten sich diese

Gelegenheit einer individuellen Beratung vor Baubeginn nicht entgehen

lassen. Der Schutz der eigenen Immobilie könnte so von vornherein mit

den persönlichen Bedürfnissen geplant werden.



Weitere Informationen zur Kampagne K-Einbruch - alles rund um das

Thema Einbruchschutz - sind unter www.k-einbruch.de zu finden.









