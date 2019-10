POL-HST: PKW überschlägt sich auf der B 96 Höhe Rambin auf der Insel Rügen

Rambin (ots) - Am 16.10.2019 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf

der B 96 zwischen Altefähr und Rambin ein Verkehrsunfall, bei dem

zwei Personen leicht verletzt wurden.



Ein PKW BMW befuhr oben genannte Strecke aus Richtung Stralsund

kommend. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der

27-jährige Fahrzeugführer aus Stralsund mit seinem PKW BMW am Ausgang

einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug

sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer

als auch sein 25-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus der Hansestadt

Stralsund, erlitten keine äußerlichen Verletzungen, wurden jedoch zur

weiteren Untersuchung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach

Stralsund gebracht.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Hierfür musste die Fahrbahn

kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf ca. 8.000 Euro.









