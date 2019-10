LKA-MV: Durchsuchungsmaßnahmen in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte

Rampe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Rostock und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern



In einem unter der Sachleitung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft

zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus der Staatsanwaltschaft

Rostock geführten Verfahren haben Ermittlungsbeamte des

Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern am 16. Oktober 2019

mehrere Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Vorwurfes der

verfassungsfeindlichen Einwirkung auf Bundeswehr und öffentliche

Sicherheitsorgane durchgeführt.



Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Vielzahl von

Schreiben an Polizeidienststellen im Bundesgebiet versandt und dabei

Gedankengut der sogenannten ´Reichsbürger´ kundgetan zu haben. Durch

die Inhalte der Schreiben wurde den angesprochenen Polizeibeamten

zumindest mittelbar jegliche Legitimation für ihr Eintreten zum

Schutz der vermeintlich ungültigen verfassungsmäßigen Ordnung

abgesprochen und die Existenz der Bundesrepublik geleugnet.



Handlungen zur verfassungswidrigen Einwirkung auf Bundeswehr und

die öffentlichen Sicherheitsorgane werden gemäß § 89 StGB mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



Die Ermittlungen dauern an.









