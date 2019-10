POL-HWI: Verkehrsunfall - 21-Jähriger verletzt sich leicht

Goddin (ots) - Ein Kombination aus stark verschmutzter Fahrbahn

und einer den Straßenverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit

führte heute Morgen, 07:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die B

208 von Gadebusch in Richtung Mühlen Eichsen und beabsichtigte vor

der Ortschaft Boddin einen vorausfahrenden Traktor zu überholen. Die

Zugmaschine, die mit Reinigungsarbeiten des dortigen

Straßenabschnitts beschäftigt war, setzte in diesem Moment zum

Linksabbiegen an. Der Versuch des jungen Mannes, seinen Pkw noch

rechtzeitig abzubremsen, scheiterte. Er kollidierte zunächst mit der

am Traktor angebrachten Reinigungsbürste, geriet in den Straßengraben

und kam auf der Seite zum Stillstand. Der Fahrer trug leichte

Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in

Höhe von 35.000 EUR.









