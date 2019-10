POL-HST: Unbekannter beschädigt frisch gegossene Betonstraße auf Rügen

Grabow/ Insel Rügen (ots) - Zwischen den Ortschaften Grabow und

Zicker auf der Halbinsel Zudar wird gegenwärtig eine neue

Spurplattenstraße aus Beton gebaut. Am 14.10.2019 gegen 20:00 Uhr

beendeten die Bauarbeiter ihre Tätigkeiten, sperrten die Straße

beidseitig mit dem entsprechenden Verkehrszeichen und stellten

zusätzlich Absperrbaken auf.



Als die Arbeiter am 15.10.2019 gegen 04:00 Uhr ihre Tätigkeit

wieder aufnehmen wollten, stellten sie fest, dass ein Unbekannter die

Strecke verbotswidrig mit einem PKW befahren und dabei beschädigt

hatte. Anschließend flüchtete er in Richtung Grabow und weiter in

Richtung Maltzien. Das Reifenprofil des PKW wurde in den frischen

Beton gedrückt, wodurch die Spurplattenstraße auf einer Strecke von

etwa 60 Metern erneuert werden muss. Hierdurch entstand ein Schaden

von etwa 15.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach

Zeugen. Wer relevante Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der

Kriminalpolizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838/ 810217, beim

Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/ 8100 oder der Internetwache

www.polizei.mvnet.de.









