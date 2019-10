POL-NB: Fahrer mit 2,53 Promille in Neubrandenburg gestoppt

Neubrandenburg (ots) - Am 15.10.2019 gegen 06:00 Uhr erhielten die

Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen anonymen Hinweis

auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer, der die

Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg in Rtg. stadteinwärts fahren

soll.



Die Beamten konnten das Fahrzeug in der Neustrelitzer Straße Höhe

Weidenweg feststellen. Die Beamten folgten dem Fahrer, der sichtbar

in Schlangenlinien fuhr. Auf die Haltezeichen sowie das

eingeschaltete Blaulicht und Lichthupe reagierte der Fahrer nicht.

Erst als der Streifenwagen auf der zweispurigen Fahrbahn neben den

Pkw fuhr und der zweite Beamte mittels Anhaltekelle Zeichen zum

Halten gab, fuhr der Fahrer an den rechten Fahrbahnrand.



Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Dem

Mann gelang es aufgrund seiner Alkoholisierung nicht seine

Fahrzeugpapiere sowie seinen BPA aus der Geldbörse zu holen, sodass

er dem kontrollierenden Beamten gleich die komplette Geldbörse

übergab. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem

61-jährigen Mann aus Neustrelitz ergab einen Wert von 2,53 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde er zur

Blutprobenentnahme ins Klinikum gebracht. Nach erfolgter

Rechtsbelehrung und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der

Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.









