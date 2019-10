POL-HRO: ERGÄNZUNGSMELDUNG Brand mehrerer Fahrzeuge in der Rostocker KTV - mutmaßlicher Täter in Haft

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit dem Brand mehrerer Fahrzeuge in der Rostocker KTV

(Bezug Pressemitteilung vom 13.10.2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4399655)konnte

gestern ein 29-jähriger Rostocker festgenommen werden.

Nach der heutigen Haftrichtervorführung wurde der mutmaßliche Täter

in die JVA Waldeck überstellt.

Zum Motiv lässt sich derzeit nichts mitteilen, da der Mann die

Aussage verweigert.









