POL-ANK: Neuerungen in der Öffentlichkeitsarbeit und Prävention

Heringsdorf (ots) -



Von gestern bis heute (14./15. Oktober 2019) fand in Heringsdorf

eine Arbeitsbesprechung zwischen den MitarbeiterInnen aus den

Bereichen Prävention und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeiinspektion

Anklam statt. Anlass dieses Treffens war, neue KollegInnen

kennenzulernen, aktuelle Probleme zu erörtern und neue gemeinsame

Wege zu erarbeiten. Von Enkeltrick, Onlinebetrug und Computerspielen

über Drogen, falsche Polizisten und Einbruchschutz bis hin zur

Verkehrsprävention - polizeiliche Präventionsarbeit deckt

mittlerweile eine Vielfalt von Themenbereichen ab und richtet sich an

Jung wie auch Alt. Damit diese und andere Themen noch besser in die

Öffentlichkeit getragen werden können, rücken die beiden Bereiche

künftig näher zusammen. Außerdem wird sich der Bereich Prävention

thematisch breiter aufstellen und beispielsweise regelmäßige Angebote

schaffen. Alle Ergebnisse der Besprechung wurden schließlich im

Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt.



Künftig werden sechs Präventionsberater an den Standorten der

verschiedenen Polizeihauptreviere (PHR) und Polizeireviere (PR) tätig

sein:



Andrea Semmler (PHR Pasewalk): 3973-220 229 Axel Falkenberg (PHR

Anklam): 03971-251 3503 Mario Tschirn (PHR Greifswald): 03834-540 230

Silvio Gückstock (PR Heringsdorf): 038378-279 278 Ray Tourbier (PR

Ueckermünde): 039771-82 251 Dirk Joseph (PR Wolgast): 03836-252 227



Uwe Schwerin wird weiterhin als Kriminalpolizeiliche Beratung im

Polizeizentrum Anklam tätig sein: 03971-251 3506.



Auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist seit dem 1. Oktober

2019 mit einem neuen Team aufgestellt:



Andrej Krosse: 03971-251 3041 Katrin Kleedehn: 03971-251 3040



pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell