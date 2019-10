POL-HRO: WARNMELDUNG! Telefontrickbetrüger im gesamten Präsidiumsbereich

Rostock (ots) -



Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrugsanrufen zum

Nachteil älterer Menschen. Im Zeitraum der vergangenen fünf Stunden

gingen im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Rostock mehr als zehn

gemeldete Betrugsversuche bei der Polizei ein, dass Unbekannte am

Telefon vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes bringen wollen.



Die Vorgehensweisen sind vielfältig:



So gaben sich die Anrufer in drei Fällen als Polizisten aus (zweimal

in Schwerin, einmal in Rostock).



In einem Fall wurde suggeriert, im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu

handeln (Schwerin).



Des Weiteren versuchten die Trickbetrüger als vermeintliche

Familienangehörige an Bargeld zu gelangen, so geschehen dreimal im

Bereich der Polizeiinspektion Wismar (vgl. Bericht

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4401766), einmal im

Bereich der Polizeiinspektion Ludwigslust (vgl. Bericht

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4401884) und zweimal

im Bereich der Polizeiinspektion Schwerin.



In Kühlungsborn gab sich zudem ein Anrufer als Teppichhändler aus,

der dringend 15.000 Euro für einen Container voller Bodenbeläge

benötige.



Die Polizei rät zur erhöhten Vorsicht. Es ist nicht auszuschließen,

dass die Betrüger es weiter versuchen.

Und so sollten Sie sich verhalten:

- Seien Sie misstrauisch!

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert!

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis!

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110,

wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!



Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und

erstatten Sie Anzeige.



Mehr zum Thema Enkeltrick auch unter

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.html



