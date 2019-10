POL-HWI: Aktuelle Warnung vor Enkeltrickbetrügern

Wismar (ots) - Offenbar treiben derzeit Telefonbetrüger ihr

Unwesen verstärkt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Im Verlauf der

vergangenen Stunde meldeten sich mehrere Hinweisgeber und

berichteten, von Enkeltrickbetrügern angerufen worden zu sein.

Zielgruppe der Täter sind vornehmlich Senioren. Diesen suggerieren

die Betrüger geschickt, eine größere Summe für den Kauf eines Kfz,

einer Immobilie etc. zu benötigen und bieten an, das Geld meist durch

Dritte abholen zu lassen. Gehen Sie keinesfalls auf entsprechende

Forderungen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es bisher zu

keinen Geldübergaben gekommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell