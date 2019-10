POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Rostock-Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Am 15.10.2019 ereignete sich in Rostock-Toitenwinkel in der

Toitenwinkler Allee gegen 01:20 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall

zwischen einem Fußgänger und einem PKW.



Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fußgänger auf Höhe der

Einfahrt zur Marthin-Luther-King-Allee aus noch ungeklärter Ursache

unvermittelt auf die Fahrbahn, als sich ein PKW aus Dierkow kommend

näherte.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des 25-jährigen

Fahrzeugführers konnte ein Zusammenstoß des PKWs mit dem Fußgänger

nicht verhindert werden.



Der Geschädigte wurde vom PKW erfasst und verstarb trotz

eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort an der Schwere

der Verletzungen.

Die Identität des Toten ist derzeit noch ungeklärt, daher hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen hierzu aufgenommen.



Im Zuge der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger der DEKRA zum

Einsatz. Die Toitenwinkler Allee war im Bereich der Unfallstelle für

die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 03:00 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske | Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell