POL-NB: Brennende Strohballen in Glasow bei Dargun

Dargun (ots) - Am 14.10.2019 wurde dem Polizeirevier in Demmin

zunächst der Brand von acht Strohballen in Glasow bei Dargun

gemeldet.



Demnach bemerkte ein Landwirtschaftsarbeiter am 14.10.2019 gegen

07:20 Uhr bei Feldarbeiten den Brand von acht Strohballen, die in der

Nähe lagerten. Mittels eines Wasserwagens gelang es einem weiteren

hinzueilenden Arbeiter den Brand zu löschen. Die Feuerwehr war nicht

von Nöten. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.



Gegen 10:20 Uhr meldete ein Hinweisgeber dem Polizeirevier in

Demmin den Brand einer Strohmiete auf einer Waldlichtung, ebenfalls

nahe Glasow bei Dargun. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten

ca. 30 Strohballen einer Strohmiete, welche insgesamt 150 Ballen

umfasst, in voller Ausdehnung. Den im Einsatz befindlichen Kameraden

der Feuerwehren aus Altkalen, Schlackendorf, Dargun und Zarnekow

gelang es die brennenden Strohballen abzutrennen und kontrolliert

abbrennen zu lassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Aufgrund der

zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Brände geht die Polizei von

einem Tatzusammenhang aus und ermittelt in beiden Fällen wegen

vorsätzlicher Brandstiftung. Die Ermittler der

Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin suchen Zeugen, die

verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Glasow/Dargun gesehen

haben und sachdienliche Angaben machen können.



Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998

- 254 224 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell