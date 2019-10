POL-NB: Widerstand gegen Polizeibeamte nach einem Einsatz wegen Häuslicher Gewalt und versuchtem Suizid

Altentreptow (ots) - Am 14.10.2019 gegen 14:35 Uhr wurden die

Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin zu einer häuslichen Gewalt

in Altentreptow gerufen. Hier kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Lebenspartnern, bei welcher

die 22-jährige Geschädigte durch ihren Ex-Partner körperlich

angegriffen wurde. Der 20-jährige Beschuldigte äußerte anschließend

gegenüber seiner Ex-Partnerin Suizidabsichten und verließ vor

Eintreffen der Beamten die Wohnung. Anschließend begab sich der

20-Jährige zum Bahnübergang Teetzlebener Straße in Altentreptow und

wollte sich augenscheinlich das Leben nehmen. Eine couragierte

Passantin konnte ihn durch ein Gespräch daran hindern, sich auf die

Gleise zu legen.



Der Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in

der Nähe der Gleise festgestellt werden. Er leistete aktiven

Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass er zu Boden

gebracht, fixiert und anschließend gefesselt werden musste. Während

der Verbringung zum Funkstreifenwagen beleidigte der 20-Jährige die

Beamten mehrfach und verletzte einen Polizisten mit einem Kopfstoß

ins Gesicht. Zudem beschädigte er durch mehrere Fußtritte eine

hintere Seitenscheibe des Funkwagens.



Da der 20-jährige Tatverdächtige Suizidabsichten äußerte und

augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand,

wurde ein Notarzt angefordert. Anschließend wurde er mit dem

Rettungswagen in Klinikum Neubrandenburg verbracht.



Gegen den 20-jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidung und Sachbeschädigung ermittelt.

Während des Einsatzes wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Sie

waren aber beide weiterhin dienstfähig.









