POL-HRO: ERGÄNZUNGSMELDUNG Brand mehrerer Fahrzeuge in der Rostocker KTV - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand mehrerer Fahrzeuge

in der Rostocker KTV (Bezug Pressemitteilung vom 13.10.2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4399655)wurden heute

Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht, die eine große

Resonanz ausgelöst haben. Der darauf abgebildete Mann konnte

zwischenzeitlich identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die

polizeilichen Maßnahmen gegen ihn dauern an.



Die Rostocker Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den

Medien für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird

gleichzeitig darum gebeten, die veröffentlichten Bilder zu löschen.









