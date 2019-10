POL-LWL: Ehestreit im Auto führt zu Polizeieinsatz

Wittenburg (ots) - Ein im Straßenverkehr ausgetragener, handfester

Ehestreit hat am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz in

Wittenburg und zur anschließenden Festsetzung eines der beiden

streitenden Ehepartners geführt. Ausgangspunkt war ein Zank zwischen

den Eheleuten während einer gemeinsamen Autofahrt. Dieser soll

letztlich dazu geführt haben, dass die vom rasanten Fahrstil ihres

Mannes verängstigte Ehefrau während der Fahrt den Zündschlüssel des

Autos abzog. Auch nach dem unfreiwilligen Halt an einem Kreisverkehr

in Wittenburg soll der Ehemann weiterhin aufgebracht gewesen sein. So

soll er unter anderem seine 39-jährige Ehefrau körperlich angegriffen

haben. Auch von den zwischenzeitlich eintreffenden Polizeibeamten

ließ sich der 64-jährige Mann kaum beruhigen. Bei der Klärung des

Sachverhaltes soll er einen Beamten weggeschubst und versucht haben,

ihn zu beißen. Der Mann musste schließlich überwältigt und an den

Händen gefesselt werden. Er kam daraufhin ins Polizeigewahrsam. Gegen

den aus der Region stammenden Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Körperverletzung und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte erstattet.









