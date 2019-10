POL-HST: Radfahrer flüchtet vor der Polizei und greift später die Beamten an

Stralsund (ots) - Am 13.10.2019 gegen 03:00 Uhr befuhren

Polizeibeamte mit einem Zivilfahrzeug die Innenstadt von Stralsund.

Dabei beobachteten sie einen Radfahrer ohne Beleuchtung, der aus der

Semlowerstraße kommend in die Straße Am Fischmarkt einbog. Weiterhin

hielt der Radfahrer je links und rechts eine Kettensäge am Lenkrad

fest. Die Beamten entschlossen sich, den Radfahrer einer

Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem sie das Blaulicht

eingeschaltet hatten, erhöhte der Radfahrer seine Geschwindigkeit und

versuchte augenscheinlich in Richtung Sundpromenade zu flüchten. Dort

stürzte er mit dem Fahrrad und setzte seine Flucht in Richtung

Seestraße zu Fuß fort. Dabei konnte er von den Polizeibeamten gefasst

werden. Als die Beamten ihm die Handfesseln anlegten, wehrte sich der

Mann mit Schlägen und Fußtritten, um sich zu befreien. Dabei wurden

beide Beamten verletzt. Während die 38-jährige Beamtin weiterhin

dienstfähig war, musste ihr 53-jähriger Kollege aufgrund einer

Handverletzung den Dienst vorzeitig beenden und wird für mehrere

Wochen ausfallen.



Bei dem Tatverdächtigen, welcher zunächst in polizeilichen

Gewahrsam genommen wurde, stellte sich heraus, dass er das Fahrrad

vermutlich zuvor in Stralsund entwendet hatte. Zur Herkunft der

beiden Kettensägen kann gegenwärtig noch keine gesicherte Auskunft

gegeben werden. Die Kriminalpolizei führt gegenwärtig Überprüfungen

zum Eigentümer durch. Es ist zu vermuten, dass sie ebenfalls aus

einer Diebstahlshandlung stammen. In diesem Zusammenhang bittet die

Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer vermisst seine Motorsäge

der Marke ´Stihl´, einmal Produktionsjahr 2009, Typ MS 230/C und

einmal aus dem Jahr 2013, Typ MS 192/T? Wer sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Stralsund (Tel.

03831/2890-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Gegen den 37-Jährigen, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist,

wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell