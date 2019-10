POL-NB: Mann in Ausnahmezustand schießt auf sein Haus

Stralsund (ots) - Am Sonnabend hat sich ein 55-jähriger Mann gegen

02:40 Uhr auf seinem privaten Grundstück in der Gemeinde Niepars in

einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Nach derzeitigen

Erkenntnissen hat er sich nach einem Familienstreit in

alkoholisiertem Zustand mit einer Schusswaffe (Kalaschnikow) nach

draußen begeben und mehrere Schüsse auf sein Haus abgegeben. Dabei

ist auch eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Verletzt wurde

niemand.



Die alarmierten Beamten haben am Tatort die Waffe sichergestellt.

Der Tatverdächtige hatte zum Zeitpunkt des Einsatzes einen

Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Er wurde noch in der Nacht in eine

psychiatrische Klinik gebracht. Der Mann war zuvor nicht

polizeibekannt. Woher die Waffe stammt, muss nun durch die Beamten

der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt werden. Sie ermittelt

nun unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes.









