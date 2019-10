POL-HWI: Auto überschlägt sich auf der A 14

Jesendorf (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag wurden Beamte

des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf zu einem

Verkehrsunfall auf die A 14 (Fahrtrichtung Schwerin) gerufen. Am

Unfallort, nahe Jesendorf, eingetroffen fanden die Polizisten den

offensichtlich verunfallten Pkw auf der Bankette, entgegen der

Fahrtrichtung auf den Rädern stehend, vor. Ersten Erkenntnissen

zufolge hatte die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug aus

bislang unbekannten Gründen verloren. Das Auto kollidierte folgend

mit der Mittelschutzplanke und überschlug sich. Die 34-jährige

Fahrerin und ihre 3-jährige Tochter zogen sich dadurch leichte

Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der

entstandene Gesamtschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Für die Dauer

der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr

einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell