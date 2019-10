POL-LWL: Schuppen niedergebrannt

Parchim (ots) - In Parchim ist am Sonntagabend ein Schuppen durch

ein Feuer zerstört worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein

Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Gegenstände von Wert

befanden sich nicht in dem etwa 20 Quadratmeter großen Holzschuppen.

Das Feuer im Slater Fährsteig wurde kurz vor 18 Uhr entdeckt, worauf

die Feuerwehr zum Löscheinsatz kam. Die Kriminalpolizei hat vor Ort

die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird

Brandstiftung vermutet.









