POL-LWL: PKW prallte gegen Baum

Wittenburg (ots) - Bei einer Kollision mit einem Baum ist am

Sonntagnachmittag auf der Gemeindestraße zwischen Döbbersen und

Raguth ein PKW schwer beschädigt worden. Der 56-jährige Fahrer

überstand den Unfall nahezu unverletzt, jedoch stellte die Polizei

bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,64 Promille fest. Ersten

Erkenntnissen zufolge kam der PKW ausgangs einer Linkskurve aus noch

ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und

stieß dort gegen einen Straßenbaum. In weiterer Folge fuhr das

Fahrzeug quer über die Fahrbahn und kam auf der gegenüberliegenden

Seite im Graben zum Stehen. Der schwer beschädigte PKW musste

daraufhin abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer wurde anschließend

zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellte die Polizei den

Führerschein des Mannes sicher und nahm eine Anzeige wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs auf.









