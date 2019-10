POL-LWL: Hanfpflanzen im Garten gezüchtet

Mestlin (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am

Samstag auf einem Privatgrundstück in Mestlin mehrere Hanfpflanzen

und andere Cannabisprodukte entdeckt. Dem 39-jährigen Tatverdächtigen

wird vorgeworfen, Hanfpflanzen im Hinterhof gezüchtet und diese dann

weiterverarbeitet zu haben. Im Ergebnis wurden insgesamt 55 Pflanzen

mit einer Wuchshöhe von über zwei Metern sichergestellt. Im Haus des

Mannes hat die Polizei zudem verarbeitete und abgepackte

Cannabisprodukte festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die

aufgefundenen illegalen Drogen einen Schwarzmarktwert von mehreren

Tausend Euro besitzen. Zudem entdeckte die Polizei drei

Schreckschusswaffen in der Wohnung des 39-Jährigen. Gegen den

Tatverdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er befindet sich noch im

Polizeigewahrsam.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell