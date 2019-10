POL-NB: Einbrüche mit hohen Schadenssummen bei ausländischen Geschäftsleuten

Rügen / Usedom (ots) - Im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg ist es in den vergangenen Tagen zu bisher zwei bei der

Polizei angezeigten Einbrüchen in Privatunterkünfte von ausländischen

Geschäftsleuten gekommen. Dabei wurden von den bisher unbekannten

Tätern größere Summen Bargeld entwendet.



In Zirkow auf der Insel Rügen sind der oder die unbekannten Täter

am vergangenen Mittwoch, dem 09.Oktober zwischen circa 10:00 Uhr und

circa 22:30 Uhr in die Wohnung von Vietnamesen eingebrochen und haben

eine höhere fünfstellige Summe Bargeld entwendet. Die Geschädigten

hatten nach eigener Aussage vor, auf der Insel Rügen mehrere

Geschäfte zu eröffnen.



Knapp eine Woche zuvor, am Donnerstag, dem 03. Oktober, sind

bisher unbekannte Täter auf der Insel Usedom in der Gemeinde Dargen

in Häuser italienischer Restaurantbetreiber eingebrochen und haben

dort ebenfalls eine größere fünfstellige Bargeldsumme gestohlen. Der

mutmaßliche Tatzeitraum liegt hier zwischen 13:00 Uhr und 21:45 Uhr.



Nach ersten intensiven Ermittlungen in den beiden Fällen bittet

die Polizei nun mögliche Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen

Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den

Sachverhalten geben können, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



Die Kriminalpolizei überprüft zudem Zusammenhänge zu ähnlichen

Vorfällen im Jahr 2018 im Raum Neubrandenburg, bei denen

vietnamesische und türkische Gaststättenbetreiber Opfer waren.









