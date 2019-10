POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vellahn (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am frühen

Sonntagabend auf der Landesstraße 051 bei Camin ein Motorradfahrer

schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein PKW von

einer Feldeinfahrt kommend auf die Straße gefahren und dabei mit dem

Krad des 46-jährigen Mannes kollidiert. Der schwer verletzte

Motorradfahrer kam anschließend ins Krankenhaus. Die 18-jährige

Autofahrerin erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand

jeweils Sachschaden, der vor Ort insgesamt auf ca. 15.000 geschätzt

wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell