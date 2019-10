POL-HRO: Straßenbahnverkehr in Schwerin aufgrund Polizeieinsatz unterbrochen

Schwerin (ots) - Am Sonntagabend war der Straßenbahnverkehr im

Bereich Goehtestr./Marienplatz aufgrund eines Polizeieinsatzes ab

20:30 Uhr für drei Stunden unterbrochen. Vorausgegangen war ein

Hilferuf aus einer Shisha-Bar in der Goethestr. Eine 29jährige Frau,

in einer psychischen Ausnahmesituation, musste letztendlich mit Hilfe

von Sondereinsatzkräften einer medizinischen Behandlung zugeführt

werden. Vorher hatte sie massive Schäden an den

Einrichtungsgegenständen angerichtet. In diesem Zusammenhang wurde

eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.









