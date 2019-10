LWSPA M-V: Verdacht der Gewässerverunreinigung in der Uecker

Ueckermünde (ots) - Am Nachmittag des 13.10.2019 wurde durch einen

Hinweisgeber eine Vielzahl an Fischen an der Wasseroberfläche der

Uecker gemeldet, welche apathisch waren, nach Luft schnappten und

sich ohne größere Fluchten Keschern ließen. Die Ausdehnung des

Phänomens auf der Uecker war vom ´Schöpfwerk´ beginnend stromab bis

zum Ende des Wendebeckens - Höhe ´Könscher Kanal´. Vor Ort wurden

durch die eingesetzten Wasserschutzpolizeibeamten mehrere Wasser- und

Fischproben genommen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der

Gewässerverunreinigung wurde aufgenommen. Eine Ursache bzw. ein

Verursacher des Phänomens wurde bisher nicht festgestellt, die

Ermittlungen dauern noch an.



