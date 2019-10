POL-NB: Verkehrsunfall bei Gützkow - Fahrerin schwerverletzt ( Landkreis Vorpommern- Greifswald)

Wolgast (ots) - Am 13.10.2019 gegen 09:15 Uhr befuhr eine

85-jährige Frau aus Berlin mit ihrem Pkw Opel die L 263 aus Richtung

Ziethen kommend in Richtung Gützkow. Aus bisher unbekannter Ursache

verlor sie in einer Kurve zwischen Lüssow und der B111 die Kontrolle

über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug

sich. Die Fahrerin musste durch die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Gützkow aus ihrem Pkw geborgen werden. Sie wurde bei dem

Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach

Greifswald gebracht. Der Pkw Opel und war nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.



