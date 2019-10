POL-HRO: Schwerer Raub im Schlosspark Ludwigslust

Ludwigslust (ots) - In der Nacht vom 11.10. zum 12.10.2019 kam es

gegen 01:30 Uhr zu einem versuchten schweren Raub im Schlosspark

Ludwigslust, bei dem der 19-jährige Geschädigte eine nicht

lebensbedrohliche Stichverletzung erlitt. Der Geschädigte wurde durch

drei Tatverdächtige im Schlosspark Ludwigslust verfolgt und von

diesen angesprochen. Er wurde in der weiteren Folge an einen Baum

gedrückt und die unbekannten männlichen Täter verlangten die

Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte konnte kein Geld vorweisen.

Daraufhin stach einer der Täter dem Geschädigten ein Messer in den

rechten Oberschenkel. Dieses Messer gehörte dem Geschädigten und

wurde ihm während der Tat abgenommen. Die Täter konnten unerkannt

flüchten. Der Geschädigte kann sie nur vage beschreiben. Letztlich

informierte der Geschädigte eigenständig Rettungsdienst und Polizei.

Umfangreiche Suchmaßnahmen im und um den Schlosspark Ludwigslust

herum verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen

versuchten schweren Raubes aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet

die Polizei um Hilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Tat bzw.

zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier

Ludwigslust unter der Telefonnummer: 03874-4110, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter:

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rainer Fricke

Polizeiführer vom Dienst









