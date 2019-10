POL-NB: 22-Jähriger aus Neubrandenburg übt Selbstjustiz

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.10.2019, um 23:45 Uhr, kam es zu einem strafrechtlich

relevanten Sachverhalt im Drogenmilieu Neubrandenburgs. Im Rahmen der

Selbstjustiz hatte der 22-jährige Tatverdächtige aus Neubrandenburg

die Absicht den 20-jährigen Geschädigten bezüglich seiner

Drogenverkäufe an Kinder und Jugendliche zur Rechenschaft zu ziehen.

Aus diesem Grund suchte er gemeinsam mit seiner 19-jährigen Freundin

die Wohnung des mutmaßlichen Dealers auf und bedrohte ihn zunächst

mit einem Schlagstock vor dem Haus. Anschließend verschaffte er sich

gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchsuchte dort alles. Die Tür

wurde durch den 22-jährigen Tatverdächtigen eingetreten, während zwei

unbeteiligte Zeugen sich in der Wohnung des Geschädigten befanden.

Die Beamten konnten die ´Einbrecher´ noch vor Ort stellen. Eine

Fahndungsmäßige Überprüfung der beiden Täter ergab, dass gegen den

22-Jährigen zwei Haftbefehle erlassen wurden. Er wurde hierauf

festgenommen, um die Zuführung in die JVA zu gewährleisten. Gegen ihn

und seine 19-jährige Mittäterin wurde Strafanzeige erstattet. Aber

auch gegen den 20-jährigen Geschädigten wurde eine Strafanzeige

gefertigt, da die eingesetzten Beamten bei der Besichtigung der

Wohnung in dieser geringe Mengen an Betäubungsmittel feststellten.

Diese wurden sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell