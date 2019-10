LWSPA M-V: Diebstahl von Außenbordmotoren

Waldeck (ots) - Am 12.10.2019 wurde die

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren informiert, dass an der

Steganlage ´Marina Silz´ am Fleesensee insgesamt 4 Außenbordmotoren,

Angelruten, diverses Zubehör und ein Echolot entwendet wurden. Der

Schaden beläuft sich auf circa 5000,00EUR. Ein Ruderboot vom Typ

´Anka´ wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden und

konnte dem Eigentümer übergeben werden. Sachdienliche Hinweise zum

Tathergang werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.









