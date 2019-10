POL-HRO: A 20 Anschlussstelle Dummerstorf nach Verkehrsunfall gesperrt

Dummerstorf (ots) - Am 11.10.2019 gg. 14:06 Uhr ereignete sich auf

der A 20, Richtungsfahrbahn Stettin, in der Anschlussstelle

Dummerstorf, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

und erheblichen Sachschaden.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist der 55 jährige LKW Fahrer mit

seiner Sattelzugmaschine und Kühler als Auflieger auf Grund

gesundheitlicher Probleme in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn

abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.



Der mit Käse beladene Sattelzug kam dann auf der Schutzplanke, im

Bereich der Bankette, zum Stehen. Hierbei entstand ein Sachschaden

von ca. 75.000 EUR Die Anschlussstelle Dummerstorf ist bis zum

jetzigem Zeitpunkt gesperrt, da sich die Bergung, auf Grund der

verkeilten Schutzplanke, schwierig gestaltet.



Laut letzter Information besteht für den LKW - Fahrer keine

Lebensgefahr mehr.



PHK Pehlgrimm

DGL, AVPR Dummerstorf









