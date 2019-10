POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Stralsund

Stralsund (ots) -



Wie bereits in der heutigen Mitteilung um 14:09 Uhr von uns

berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4398902)

ermittelt die Kripo Anklam wegen einer mutmaßlichen Sexualstraftat in

Stralsund.



Nach wie vor ist einer der beiden Tatverdächtigen, der 32 Jahre

alte syrische Staatsangehörige, flüchtig.



Nach den entsprechenden Anträgen der Ermittler und der

Staatsanwaltschaft hat der zuständige Richter nun eine

Öffentlichkeitsfahndung nach dem Flüchtigen angeordnet (ein

Fahndungsbild befindet sich im Anhang der Meldung).



Zu dem per Haftbefehl gesuchten HUSSEIN AL SHARTAH ist bekannt,

dass er 1,69 Meter groß ist, braune Augen hat und syrischer

Staatsangehöriger ist.



Gegen den zweiten Tatverdächtigen, den 16-jährigen Jugendlichen,

hat das Amtsgericht Stralsund nach der Vorführung beim Haftrichter

einen Haftbefehl erlassen. Er wurde in die zuständige

Justizvollzugsanstalt überstellt.









