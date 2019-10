POL-SN: Unfall mit verletzter Person

Schwerin (ots) - Eine 74-Jährige verursacht mit ihrem Audi einen

Verkehrsunfall, wobei eine 49-jährige Schwerinerin leicht verletzt

wird. Ersten Erkenntnissen nach führte der körperliche

Gesundheitszustand gepaart mit dem damit verbundenen

Medikamentenkonsum zu Ausfallerscheinungen der 74-Jährige aus Plate,

weshalb es am 10.10.2019 gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall kam. Die

Audi Fahrerin verpasste in der Plater Straße die Einfahrt zur

Gartenanlage, fuhr daraufhin rückwärts und kollidierte mit einem

Transporter, der mit sechs Personen, darunter zwei Kindern, besetzt

war. Im Transporter wurde eine 49-jährige Mitfahrerin leicht

verletzt, die aber auf eine medizinische Behandlung vor Ort

verzichtete und sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig zum

Arzt begeben wollte.



Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs ermittelt. Im Rahmen des Strafverfahrens muss geklärt

werden, ob die 74-jährige Unfallverursacherin zum Zeitpunkt des

Unfalls fahruntüchtig gewesen ist oder nicht.









