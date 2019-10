POL-HWI: 80-Jährige fällt auf Gewinnspielbetrüger rein - aufmerksame Drogeriemarktmitarbeiterin bewahrt Seniorin vor weiteren Zahlungen

Grevesmühlen (ots) - Am Morgen des 09. Oktober riefen Betrüger die

80-jährige Grevesmühlenerin erstmalig an und teilten ihr mit, dass

sie glückliche Gewinnerin einer größeren Geldsumme sei. Um jedoch in

den Genuss des Geldes zu kommen, sollte die Seniorin Google Play

Karten im Wert von 1.000 EUR kaufen und die Codes an die Anrufer

übermitteln. Die Dame suchte in der Folge einen Drogeriemarkt in

Grevesmühlen auf. Dort wurde sie jedoch abgewiesen, weil sie nicht

genug Geld dabei hatte. Am darauffolgenden Tag erhielt die 80-jährige

einen erneuten Anruf. Wieder erklärte der Anrufer, dass die Dame für

die ´Freischaltung´ des Gewinns unbedingt Google Play Karten im Wert

von 1.000 EUR kaufen und die Codes übermitteln müsse. Diesmal ging

die Seniorin zu ihrer Bank, hob das Geld ab, kaufte die Geldkarten,

rubbelte die Felder frei und gab die Codes an den Anrufer telefonisch

weiter. Am selben Tag, einige Stunden später, meldeten sich die

Betrüger erneut und verlangten von der Seniorin noch einmal Codes im

Wert von 2.500 EUR. Dabei wirkte der Täter offenbar geschickt auf die

Seniorin ein und täuschte Seriosität vor, indem er immer wieder auf

eine angebliche Rechtsanwältin verwies. Wieder machte sich die

Seniorin auf den Weg zur Drogerie, um Geldkarten zu erwerben. Eine

Mitarbeiterin des Geschäftes erkannte jedoch, dass die Frau offenbar

Betrügern zum Opfer gefallen war und informierte die Polizei. Die

Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und brachten die

Geschädigte nach Hause. Als sie dort eintrafen, klingelte das Telefon

erneut. Als der Anrufer mitbekam, dass der Nepp erkannt worden war,

beendete er das Gespräch umhegend. Nach bisherigen Erkenntnissen

entstand der Seniorin ein monetärer Schaden von 1.000 EUR. Dank der

aufmerksamen Drogeriemitarbeiterin konnten weitere Schäden abgewendet

werden.



Neben dem beschrieben Sachverhalt wurde der Polizei gestern ein

weiterer Betrugsversuch bekannt. So meldete sich eine 85-jährige

Wismarerin im Polizeihauptrevier und beschrieb den Beamten den

Versuch eines Enkeltrickbetruges. Eine Anruferin, so die ältere Dame,

habe um die Mittagszeit bei ihr angerufen und gesagt: ´Hallo,

erkennst du mich nicht? Ich bin deine älteste Enkelin´. Als die

angebliche Enkeltochter allerdings nach Geld - ´4.000 EUR würden

schon reichen´ - fragte, wurde die Seniorin stutzig, beendete das

Gespräch und informierte die Polizei.









