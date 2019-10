POL-ANK: Brandserie in Greifswald aufgeklärt

Greifswald (ots) - In den vergangenen Monaten ist es in Greifswald

und Umgebung vermehrt zu Brandstiftungen gekommen. So meldete die

Polizeiinspektion Anklam im Juni, dass unbekannte Täter die

Wohnungstür eines 36-Jährigen im Vitus-Bering-Ring in Brand gesetzt

haben (Pressemitteilung vom 23.06.2019). Im April kam es unter

anderem in der Loitzer Landstraße zu einer versuchten schweren

Brandstiftung mittels eines sogenannten Molotowcocktails

(Pressemitteilung vom 23.04.2019). Weitere Fälle der Brandstiftungen

im April gab es etwa in Wackerow, wo ein als Naturdenkmal

eingestufter Baum in Brand gesetzt wurde (Pressemitteilung vom

28.04.2019), oder auch in Neuenkirchen, wo aufgrund eines brennenden

LKW-Anhängers die Dachrinne eines angrenzenden Hauses beschädigt und

dadurch ein Schaden von 25.000 Euro verursacht wurde

(Pressemitteilung vom 22.04.2019). Diese Brandserie begann bereits im

Februar dieses Jahres, als Unbekannte versucht haben, in Mesekenhagen

ein Einfamilienhaus in Brand zu setzen (Pressemitteilung vom

15.02.2019).



Nach monatelanger intensiver Ermittlungsarbeit durch die

Kriminalpolizei in Greifswald konnten nun insgesamt 16 Sachverhalte

wegen vorsätzlicher, schwerer und versuchter Brandstiftung aufgeklärt

werden. Gegen einen 31-jährigen Mann aus der Gemeinde Sundhagen wurde

ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt

Stralsund gebracht und muss sich außerdem wegen weiterer Delikte

verantworten. Während der polizeilichen Vernehmungen räumte der Mann

die Taten teilweise ein. Die Sachverhalte wurden zur weiteren

Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Stralsund übergeben. Eine

Anklage wurde bisher noch nicht erhoben.



Damit konnte bereits die dritte größere Brandserie in und um

Greifswald innerhalb der letzten zwei Jahre aufgeklärt werden.









